شكري يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي سبل دفع مسار برلين

تبادل وزير الخارجية سامح شكري، مع "جوزيف بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وجهات النظر تجاه الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها مُستجدات الأزمة الليبية. المنطقة، وفي مقدمتها مُستجدات الأزمة الليبية.

وصرَّح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تضمّن بحث سُبل دفع مسار برلين السياسي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة؛ تتضمن تعزيز جهود محاربة الإرهاب ووقف مظاهر الفوضى والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا. مسار برلين السياسي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة؛ تتضمن تعزيز جهود محاربة الإرهاب ووقف مظاهر الفوضى والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا. جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذى عقد على هامش قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.

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