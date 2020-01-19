كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو وعبد الله بن زايد يناقشان الأزمة الليبية في برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، حوارًا مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حول الأزمة الليبية في العاصمة الألمانية برلين.

وقال بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه أكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وضرورة إنهاء جميع التدخلات الأجنبية في البلاد.

ومن المقرر أن يتطلق، اليوم الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

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وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قد دعا الأوروبيين إلى "تجاوز انقساماتهم" والانخراط على نحو أكبر في إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

وفي مقابلة نشرتها، مجلة "دير شبيغل"، يوم الجمعة الماضي، قال بوريل: "إذا تم الأحد التوصل إلى وقف لإطلاق النار يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار هذا ومراقبته، ربما من خلال جنود في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي".