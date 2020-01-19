كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تنفي اتخاذ قرار بإرسال مسجلات الطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، اتخاذ قرار بإرسال مسجلات الطائرة إلى أوكرانيا، وفقًا لوكالة رويترز العالمية.

وقد أعلنت إيران مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا جراء تحطمهافي مطار الخميني بطهران يوم 8 يناير.

وزادت كارثة الطائرة من الضغوط الدولية على إيران وهي تتصارع مع نزاع طويل الأمد مع الولايات المتحدة، بشأن برنامجها النووي وتأثيرها في المنطقة الذي اندلع لفترة قصيرة إلى صراع مفتوح هذا الشهر.

واعترف الجيش الإيراني، بإنه أسقط الرحلة 752 لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية عن طريق الخطأ في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإيران، لكن السلطات أرجأت الاعتراف بهذا الأمر، مما أثار أيام من الاحتجاجات في شوارع طهران.