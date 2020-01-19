كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: وزير التجارة لن يجتمع بنظيره الماليزي في دافوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول بوزارة التجارة الهندية، اليوم الأحد، بأن وزير التجارة، لن يلتقي بنظيره الماليزي في دافوس الأسبوع المقبل بسبب جدوله الزمني الضيق، حيث يحتدم الخلاف بين أكبر مشتر لزيت النخيل وأكبر مورد لها.

واعترضت الهند ذات الغالبية الهندوسية مرارًا وتكرارًا على اعتراض رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد على قانون المواطنة الجديد الذي يقول النقاد إنه تمييز ضد المسلمين. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعد ماليزيا، الدولة ذات الغالبية المسلمة، ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل، والقيود التي فرضتها الهند على المجموعة المكررة من السلعة التي فرضت الأسبوع الماضي تعتبر انتقامًا من انتقادات مهاتير لنيودلهي.

وصرح متحدث باسم الحكومة الماليزية يوم الجمعة، بأن وزيري التجارة من الهند وماليزيا يمكن أن يجتمعا على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ولكن مسؤول وزارة التجارة الهندية، الذي قال إنه كان يتحدث نيابة عن الوزارة، صرح بأنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماع بين الهند بيوش جويال، ومالي داريل لاكينج.

وأضاف: "لا يمكنني أن أخبركم أنه لا يوجد اجتماع بين الوزير الماليزي ووزير التجارة الهندي في دافوس"، وطلب عدم ذكر اسمه لأنه لم يكن متحدثًا باسم الحكومة.

وأوضح: "كجزء من اجتماع أكبر لوزراء التجارة، ربما يكونون معًا، ولكن لا يوجد اجتماع. وتم الانتهاء من الجدول بالفعل، وهو ممتلئ".

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وفرضت الهند في الأسبوع الماضي قيودًا على زيت النخيل المكرر، الذي قال مصدر في نيودلهي لديه معرفة مباشرة بالأمر إنه يمكن استخدامه لرفض أو تأخير الواردات من ماليزيا. وكانت الهند أكبر سوق للنخيل في ماليزيا منذ خمس سنوات.

وأدى هذا الخلاف إلى تراجع أسعار العقود الآجلة لنخيل ماليزيا إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من 11 عامًا يوم الجمعة.

وبعثت شركة لاكينج الماليزية برسالة إلى جويال تتمنى لها التوفيق في اجتماع دافوس، وفقًا للرسالة التي استعرضتها رويترز.

ولم يرد المتحدثون الرسميون عن وزارتي التجارة في الهند وماليزيا على الفور على استفسارات رويترز.

وصرح مهاتير، أقدم رئيس وزراء في العالم، وأحد أكبر الأصوات في العالم الإسلامي، إنه سيواصل الحديث ضد "الأشياء الخاطئة" حتى لو كانت كلماته قد كلفت بلاده ماليًا.

وقال المسؤول الهندي في إشارة إلى مهاتير: "لماذا يلحق الضرر ببلده بسبب أفعاله الخاطئة؟" مضيفًا "التعليقات التي أدلى بها غير مسبوقة للغاية".

وردًا على سؤال حول قانون الجنسية الجديد القائم على الدين في الهند في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، قال مهاتير الشهر الماضي إن البلاد تحاول "حرمان بعض المسلمين من جنسيتهم".وأضاف أن الهند "غزت واحتلت" كشمير، وهي منطقة ذات غالبية مسلمة متنازع عليها كما تطالب بها باكستان.