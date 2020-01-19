كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص: تركيا دولة قرصنة تستهزئ بالقانون الدولي للبحث عن الغاز الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت قبرص، اليوم الاحد، محاولة تركيا التنقيب عن الغاز في مياها، ووصفتها بأنها "دولة قرصنة" تستهزئ بالقانون الدولي، حيث سعت تركيا إلى البحث عن الغاز الطبيعي في المياه التي تتمتع فيها قبرص بحقوق اقتصادية، مما أدى إلى إذكاء التوترات بشأن احتياطيات الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وحسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، قالت قبرص، إن تركيا تحاول الآن الحفر داخل منطقة استكشاف، أو كتلة، جنوب الدولة الجزيرة المتوسطية المنفصلة عرقيًا والتي تم ترخيصها بالفعل لشركات الطاقة إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.

وستكون هذه رابع جهود للحفر تقوم بها تركيا منذ يوليو الماضي عندما أرسلت سفينة حفر أو سفن حربية مرافقة إلى سفينة حربية إلى غرب الجزيرة وشرقها. وستكون هذه أيضًا المرة الثانية التي تنقب فيها سفينة تركية في مبنى مرخص لشركة إيني وتوتال.

بشكل عام، تمتلك شركتا الطاقة تراخيص للقيام ببحث عن الهيدروكربونات في سبع من مباني قبرص الـ 13 قبالة ساحلها الجنوبي. ومن بين الشركات الأخرى التي حصلت على هذه التراخيص إكسون موبيل والشريك قطر للبترول، فضلاً عن شركة نوبل انرجي ومقرها تكساس والشريك الإسرائيلي شركة ديلك.

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وقالت قبرص، إنه على الرغم من الشراكات الناشئة القائمة على الطاقة بين دول شرق البحر المتوسط، اختارت تركيا "السير في طريق غير شرعي دولي" من تلقاء نفسها. وأضافت، أن تركيا "تجاهلت بشكل استفزازي" دعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة لوقف أنشطتها غير القانونية.

اعتمد الاتحاد الأوروبي أيضًا آلية لفرض عقوبات على الأفراد أو الشركات الضالعة في عمليات الحفر غير القانونية قبالة قبرص.

ومع ذلك، تصر تركيا على أنها تحمي حقوقها ومصالحها ومصالح القبارصة الأتراك المنفصلين عن موارد الطاقة في المنطقة. تقول إنها تقوم بأنشطة الحفر كجزء من اتفاق مع القبارصة الأتراك.