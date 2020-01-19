كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق للحكومة اليمنية على قصف الحوثيين لمسجد في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، أن قصف الحوثيين لمعسكر الميل في محافظة مأرب جريمة إرهابية.

وقالت الحكومة اليمنية، في تصريحات صحفية، بثتها قناة العربية، إن التصعيد يهدد بنسف كل جهود إنهاء الحرب، مطالبة المبعوث الأممي بإدانة الهجوم الوحشي على المسجد في المعسكر.

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وأدانت الحكومة اليمنية، الصمت الأممي إزاء الجريمة الإرهابية ومسلسل التصعيد الإيراني في اليمن.

وشنت ميليشيا الحوثي، أمس السبت، قصفًا صاروخيًا، استهدف معسكر الاستقبال التدريبي للجيش اليمني في الميل شمال غربي مدينة مأرب، موقعاً 70 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً في حصيلة جديدة.