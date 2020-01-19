كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الأوروبي يؤكد على تحقيق السلام في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، باحترام حظر التسليح المفروض من جانب الأمم المتحدة في ليبيا، وإعادة إطلاق العملية السياسية.

أكد شارل ميشيل، اليوم الأحد، على أهمية تحقيق السلام في ليبيا، مضيفًا: "حان الوقت لتثبيت وقف إطلاق النار، واحترام حظر التسليح المفروض من جانب الأمم المتحدة، وإعادة إطلاق العملية السياسية".

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ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين، في وقت لاحق اليوم، مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا، وبمشاركة اللاعبين السياسيين البارزين.

وقدم شارل ميشيل، الشكر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاستضافتها للمؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا كل ما يحتاجه شعب ليبيا، هو أمر مهم أيضاً لأمن واستقرار الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يشارك ميشيل في المؤتمر، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ومسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.