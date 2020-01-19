كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيسبوك يعتذر عن ترجمة اسم الرئيس الصيني شي جين بينج بـ"سيد القمامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر موقع الفيس بوك عن سوء تفسير المزعج لاسم الرئيس الصيني شي جين بينغ من وظائف اللغة البورمية أثناء زيارته لميانمار، وألقى باللوم على خلل فني.

وكان الخطأ، الذي تسبب في ظهور اسم تشي كـ "سيد القمامة" عند ترجمته من اللغة البورمية إلى الإنجليزية، ظهر في اليوم الثاني من الرحلة المشهورة حيث قام شي، وزعيمة ميانمار أونج سان سو كيي وقعت العشرات من الاتفاقات التي تغطي خطط هائلة للبنية التحتية التي تدعمها بكين.

وظهر الخطأ بشكل خاص على صفحة "أونغ سان سو كي" الرسمية على الفيس بوك، والتي كانت مليئة بالإشارات إلى "سيد القمامة" عند ترجمتها إلى الإنجليزية من خلال ميزة الترجمة التلقائية في الفيس بوك.

وجاء في بيان مترجم "الرئيس الصيني سيد القمامة، يصل الساعة الرابعة عصرًا".

ولم يكن من الواضح إلى متى استمرت المشكلة على "الفيس بوك" ولكن وظيفة الترجمة من جوجل لم تظهر الخطأ نفسه.

وقال عملاق الإعلام الاجتماعي الأمريكي في بيان أمس السبت: "لقد أصلحنا مشكلة فنية تسببت في ترجمات غير صحيحة من البورمية إلى الإنجليزية على الفيس بوك".

وأضافت: "هذا لا يجب أن يحدث، ونتخذ خطوات لضمان عدم حدوثه مرة أخرى، ونعتذر بصدق عن الجريمة التي سببها هذا".

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وقالت الشركة إن نظام "الفيس بوك" لم يكن له اسم "تشي" في قاعدة بياناته البورمية.

وأضاف أن اختبارات ترجمة الكلمات المتشابهة التي تبدأ بـ "تشي" في البورمية أنتجت أيضًا "سيد القمامة".

ويعد الفيس بوك الموقع الأكثر شعبية للأخبار، والترفيه، والدردشة في ميانمار الناشئة حديثًا، حيث يرى الكثيرون أنه مرادف للإنترنت، ويستخدمه السياسيون والهيئات الحكومية أيضًا في البيانات والإعلانات الرسمية.

وقالت وكالة رويترز للأنباء الأسبوع الماضي إنها بصدد تشكيل فريق هندسي جديد للتركيز بشكل خاص على أعمال الدعاية الصينية المربحة.

وواجه "الفيس بوك" العديد من المشكلات في الترجمة من البورمية في الماضي. في عام 2018، أزال الوظيفة مؤقتًا بعد أن أظهر تقرير لرويترز أن الأداة كانت تنتج نتائج غريبة.

ووثّق التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة "بهدف الإبادة الجماعية"، كيف فشلت الشركة في جهودها الرامية إلى مكافحة المنشورات الناطقة باللغة البورمية حول روهينغيا في ميانمار، التي فر منها حوالي 730.000 شخص من حملة عسكرية وحشية في عام 2017، وأعلنت

وأظهرت أيضًا أن ميزة الترجمة كانت معيبة، مستشهدة بمهمة مناهضة لروهينجا تدعو إلى قتل المسلمين وترجمت إلى الإنجليزية بأنها "لا ينبغي أن يكون قوس قزح في ميانمار". وفقًا لرويترز.