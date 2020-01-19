كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الروسي السابق: سأظل رئيسا لحزب روسيا الموحدة الحاكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، أن منصبه الجديد كنائب لرئيس مجلس الأمن لن يمنعه من البقاء رئيسًا لحزب روسيا الموحدة الحاكم.

وقال ميدفيديف في مقابلة للقناة الأولى: "الحديث عن الوظيفة الجديدة، كونك نائبًا في هذا المنصب لا يمنع المرء من ممارسة الأنشطة السياسية، بما في ذلك قيادة الحزب. ما زلت رئيس حزب روسيا الموحدة. هذه هي قوتنا السياسية الرائدة، هذا هو حزبنا الحاكم".

يأتي هذا البيان، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يقضي بعرض منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعين ميدفيديف لهذا المنصب.

في 15 يناير، استقال ديمتري ميدفيديف بشكل غير متوقع بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تغييرات جذرية في الدستور ونهج مجدد لإدارة اقتصاد البلاد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ميدفيديف أن حكومته ستستقيل. قبل بوتين استقالته لكنه طلب من مجلس وزرائه أن يبقى في منصب مؤقت.

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تم تأكيد مرشح الرئيس فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين، رئيس دائرة الضرائب السابق، كرئيس للوزراء في مجلس النواب في 16 يناير.

وقد اعترض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم السبت، على فكرة شغل رئيس البلاد منصبه مدى الحياة، كما كان مرعيًا في أواخر العهد السوفيتي.

وجاء هذا التصريح للرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع المحاربين القدماء في مدينة بطرسبورغ، قال خلاله: إن "بقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة لا يتماشى مع متطلبات تطور المجتمع والدولة".

وأضاف الرئيس الروسي: "أدرك أن مسألة مدة الولاية الرئاسية متعلقة بقلق المواطنين على استقرار المجتمع والدولة داخليا وخارجيا، ولو عدنا إلى الحالة التي مر بها نظام السلطة في منتصف ثمانينات القرن الماضي، حينما بقي قادة الدولة واحدا تلو الآخر في السلطة حتى آخر أيامهم، لكان أمرا مقلقا للغاية، لأن ذلك لا يوفر الظروف اللازمة لتطور السلطة، لذا أعتقد أنه من الأفضل ألا نعود إلى ما شهده نظام السلطة في تلك الفترة".