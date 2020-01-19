كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التصوت في الانتخابات البرلمانية بجزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدلي الناخبون في جزر القمر بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها أحزاب المعارضة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن معظم مراكز الاقتراع في عاصمة أرخبيل المحيط الهندي، موروني، افتتحت في وقت متأخر عن الموعد المقرر، اليوم الأحد، بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقالت أحزاب المعارضة، إنها لن تتنافس على المقاعد الـ 24 في الجمعية الوطنية لجزر القمر بعد إخفاقها في الحصول على ضمانات بإجراء انتخابات "شفافة وحرة وديمقراطية".

وحصل آزالي على فترة ولاية ثانية على التوالي في مارس 2019، لكن النقاد زعموا تزوير الأصوات، وقال شهود إن صناديق الاقتراع كانت محشوة، وكانت آخر فضيحة في بلد يعاني من عدم الاستقرار والانقلابات.

وكان الرئيس، الذي نفى هذه الادعاءات، قد حث المعارضة على التخلي عن تهديد المقاطعة في الفترة التي تسبق التصويت، قائلًا في نوفمبر إن "أمنيتي الأكثر حماسًا هي أن يأتوا للمشاركة في هذه الانتخابات لأن لدينا الكثير لكى يفعل".

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وكان من بين طلبات المعارضة السماح للمغتربين في البلاد البالغ عددهم حوالي 300000 بالمشاركة، وهو مطلب قال معسكر أزالي إنه سيكون من المستحيل تلبيته.

في حين أن غياب مرشحي المعارضة الرسميين أدى إلى حملة انتخابية منخفضة المستوى، ظهرت توترات داخل الائتلاف الحاكم هذا الأسبوع.

واتهم حزب الأزالي الحاكم، ولجنة حقوق الطفل، حزب أورانج لوزير الداخلية محمد داودو بعدم كفاية الدعم لتحالفهم.

ومن المتوقع نتائج الجولة الأولى في وقت متأخر اليوم الأحد. حسبما ذكر موقع "أفريكا نيوز".