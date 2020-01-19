كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: تعيين وزير خارجية جديد لكوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات أن الرئيس السابق للجنة إعادة التوحيد السلمي للبلاد ري سون غون، الذي ترأس وفود كوريا الشمالية سابقًا خلال محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية، سيحل محل وزير الخارجية السابق ري يونج هو، وتم إخطار السفراء في بيونج يانج بهذا التعيين، وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الاحد عن مصادر في بيونج يانج.

وذكرت الوكالة، أن استبدال ري يونج هو، وهو متخصص في إدارة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، يمكن أن يشير إلى افتقار بيونج يانج إلى نية مواصلة محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

وقد شغل وزير الخارجية المنتهية ولايته المنصب لمدة أربع سنوات، وسافر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى القمم الأمريكية الكورية الشمالية التي عقدت في فبراير ويونيو من العام الماضي، حسبما قالت الوكالة.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في 7 يناير بيونج يانج إلى بذل كل ما في وسعها لتنفيذ الاتفاق على زيارة عودة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى سول.

أجرى "مون" محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي في بيونج يانج في سبتمبر 2018، رغم تحذير كوريا الشمالية في 11 يناير من قراءة رسالة عيد ميلاد أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كيم جونج أون.

وقد قالت وزارة الاتحاد الكورية الجنوبية، المسؤولة عن شؤون كوريا الشمالية، إن أي تغيير في وضع "ري" ينبغي تقييمه بحذر.

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ووفقًا لوزارة الاتحاد الكورية الجنوبية، ولد "ري" في عام 1956، وهو نجل ري ميونج جي، نائب المدير السابق لإدارة التنظيم والإرشاد، وهي هيئة غامضة داخل حزب العمال الحاكم الذي يشرف على تعيين المناصب الإدارية داخل الولاية.

كان والده أيضًا محررًا في وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، وهي الهيئة الإعلامية الحكومية التي تنشر تصريحات دعاية بيونج يانج.

متحدثًا بالإنجليزية بطلاقة ودرس في جامعة اللغات الأجنبية المرموقة في بيونج يانج، شغل "ري" لسنوات عدة مناصب رفيعة المستوى في التواصل مع الغرب.

من عام 2003 إلى 2007، كان سفيرًا لكوريا الشمالية في لندن وشغل منصب نائب وزير الخارجية، وكان ممثلا لكوريا الشمالية في المحادثات السداسية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

لم يحضر "ري" الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر. كان قد حضر الاجتماع الرفيع المستوى في نيويورك لمدة ثلاث سنوات من 2016 إلى 2018.

كانت مفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في مأزق منذ انسحب الوفد الكوري الشمالي من المفاوضات التي جرت في السويد في أكتوبر، محبطًا بسبب عدم رغبة واشنطن في تقديم أي تنازلات.