سلمى رشيد تغني لممثل مغربي في جديدها.. وتحتل صدارة “الطوندونس”- فيديو

أصدرت الفنانة سلمى رشيد، أخيرا، العمل الأول من ألبومها الجديد بعنوان “كان كيقول”، على شكل كليب في قالب كوميدي، شارك في بطولته الممثل سعيد آيت باجا.

وأنجزت سلمى الكليب بمدينة ورزازات، تحت إدارة المخرج حسن الكورفطي، فيما كتب كلمات الأغنية، يونس آدم، ولحنها محمد الرفاع.

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وأنجزت سلمى الكليب في ورزازات، مستغلة تصوير مسلسلها الجديد “زهر الباتول” بنفس المدينة، وقد أتمت التصوير في يوم واحد فقط، رفقة سعيد أيت باجا، الممثل المغربي، الذي تألق في الآونة الأخيرة في عدة أدوار.

وانتهت سلمى رشيد من تصوير مسلسلها التلفزي الجديد “زهر الباتول”، من إخراج هشام الجباري، الذي يراهن عليها في التمثيل في ثاني تجارب مسارها رفقته.

يذكر أن سلمى رشيد ستطل على الجمهور عبر مسلسلها الجديد، في شهر رمضان، رفقة الممثلين ربيع القاطي، وجيهان كيداري.