بعد أنباء طلب أسرة الشاب المقتول المال من نانسي عجرم وزوجها.. الأخيران يخرجان عن صمتهما

نفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وزوجها، فادي الهاشم، وجود أي تفاوض مع أسرة الشاب السوري، المقتول في حادث إطلاق نار، وقع في بيتهما، بغرض طي الملف، وإنهاء القضية، التي شغلت الرأي العام في لبنان، وكذلك الوطن العربي.

وأكد محامي الدفاع عن فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الأحد، أن موكله لم يدخل في أي مفاوضات مع عائلة الشاب محمد موسى، الذي لقي مصرعه في منزل نانسي وزوجها.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المحامي غابي جرمانوس: “القضاء سيقول كلمته الأخيرة في القضية.. نحن في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول، نقولا منصور، الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود، ودراسة الأدلة”.

ويأتي نفي نانسي عجرم، وزوجها لأنباء التفاوض مع عائلة القتيل السوري موسى، بعدما انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن عائلته طلبت منهما نصف مليون دولار أمريكي.