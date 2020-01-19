شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة الحوثي المختلفة تكثف القصف على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 كثفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف. وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة جنوب المديرية بسلاح معدل البيكا بشكل متواصل. يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل عمليات قصف واستهداف طالت مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة.

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