- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة الحوثي المختلفة تكثف القصف على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
كثفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف.
وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة جنوب المديرية بسلاح معدل البيكا بشكل متواصل.
يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل عمليات قصف واستهداف طالت مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسلحة الحوثي المختلفة تكثف القصف على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.