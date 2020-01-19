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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تهدد بإعادة النظر في تعاونها مع وكالة الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حالة اتخاذ أي إجراءات غير عادلة، وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015. ونقل التلفزيون الرسمي عنه القول: "نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية لأي سبب، نهجاً غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد قررت تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق، بعدما واصلت طهران النأي بنفسها عن الاتفاق بتقليص التزاماتها النووية، رداً على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.
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