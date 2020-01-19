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إيران تهدد بإعادة النظر في تعاونها مع وكالة الطاقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حالة اتخاذ أي إجراءات غير عادلة، وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015. ونقل التلفزيون الرسمي عنه القول: "نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية لأي سبب، نهجاً غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد قررت تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق، بعدما واصلت طهران النأي بنفسها عن الاتفاق بتقليص التزاماتها النووية، رداً على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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