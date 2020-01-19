وصول جثامين الضحايا الأوكرانيين للطائرة المنكوبة إلى كييف

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وصلت نعوش الضحايا الأوكرانيين الـ11 الّذين قضوا بعد أن أسقط صاروخ إيراني عن طريق الخطأ الطائرة الّتي كانوا على متنها، إلى كييف وسط توتر شديد مع واشنطن.
وحَضر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء أوليكسي غونشاروك ومسؤولون آخرون، مراسم إخراج نعوش أفراد طاقم الطائرة التسعة ومسافرَين من الطائرة، على مدرج مطار كييف.
ووقف عاملون في "شركة الطيران الأوكرانية" على أرض المدرج يحملون الورود وبعضهم يبكي في استقبال النعوش الّتي لُفّت بالعلم الأوكراني.
وكانت طائرة الـ"بوينغ 737" متوجّهة إلى كييف، لكنّها تحطّمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من كانون الثاني الحالي، ما أدّى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيّين والكنديّين.
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