"العربية": البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسته اليوم بسبب قطع الطرق

ذكرت قناة "العربية" أنّ "​البرلمان العراقي​ فشل في عقد جلسته اليوم، بسبب ​قطع الطرق​".

وكان من المقرّر أنّ يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم، بالجلسة 30 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية بجدول أعمال اعتيادي.

وأوضحت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان، أنّ "الجلسة تتضمّن التصويت على مشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد والقراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات"، لافتًا إلى أنّ "الجلسة تتضمّن كذلك القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأوّل لقانون هيئة الإشراف القضائي، ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة ​الثورة​ المنحل رقم 218 لسنة 2002".

يُذكر أنّ ​بغداد​ والمحافظات العراقية تشهد تصعيدًا في ​الاحتجاجات​ الشعبية، بعد قطع أغلب الطرق والجسور؛ فيما أقدمت قوات الأمن على فتح النار على المتظاهرين في بغداد.