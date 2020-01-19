عودة خدمة "واتساب" للعمل بعد العطل الذي طرأ وأعاق إرسال الصور والتسجيلات الصوتية

عادت خدمة "​واتساب​" إلى العمل بشكل كامل، بعد العطل الّذي طرأ منذ بعض الوقت، وأدّى إلى إعاقة إرسال الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتيّة، وذلك في كلّ من ​لبنان​ و​الإمارات​ وعدد من الدول الأوروبية.

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