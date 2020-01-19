بوتين: لم نفقد الأمل في استمرار الحوار وحل الصراع الليبي

شدد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في تصريح على هامش ​مؤتمر برلين​ المخصص للبحث في ​الأزمة​ الليبية، على "أننا لم نفقد الأمل في استمرار الحوار وحل الصراع الليبي".

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