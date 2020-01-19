جميل حايك: لحكومة تعيد ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها

لفت رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" ​جميل حايك​ خلال احتفال في بلدة ​كفرملكي​ إلى انه "رسمنا حدود الوطن بالدماء في زمن المقايضة والاستسلام والارتهان، وزرعنا العناوين الكبرى، وعندما كان الوطن اشلاء جمعناه بالحكمة والحوار والانفتاح والتضحيات، كنا في المحطات الصعبة نواجه كل محاولات سلب ارادة الوطن وابنائه ونواجه الاخطار بحس المسؤولية"، مضيفا "آن الآوان لوقف لعبة الرسائل بالموت والدماء والاطارات و​قطع الطرق​، ليس بهذه الاساليب ترسل الرسائل السياسية وغير السياسية".

ودعا حايك الى "تشكيل ​حكومة​ تمتلك برنامجا ومنهجا لوضع حد للعبث، وتعمل على حفظ ممتلكات الناس وتعيد الثقة الى ​الدولة​ ومؤسساتها، وتكون قادرة على معالجة الازمات المالية والاقتصادية".