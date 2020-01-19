لفت رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" جميل حايك خلال احتفال في بلدة كفرملكي إلى انه "رسمنا حدود الوطن بالدماء في زمن المقايضة والاستسلام والارتهان، وزرعنا العناوين الكبرى، وعندما كان الوطن اشلاء جمعناه بالحكمة والحوار والانفتاح والتضحيات، كنا في المحطات الصعبة نواجه كل محاولات سلب ارادة الوطن وابنائه ونواجه الاخطار بحس المسؤولية"، مضيفا "آن الآوان لوقف لعبة الرسائل بالموت والدماء والاطارات وقطع الطرق، ليس بهذه الاساليب ترسل الرسائل السياسية وغير السياسية".
ودعا حايك الى "تشكيل حكومة تمتلك برنامجا ومنهجا لوضع حد للعبث، وتعمل على حفظ ممتلكات الناس وتعيد الثقة الى الدولة ومؤسساتها، وتكون قادرة على معالجة الازمات المالية والاقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل حايك: لحكومة تعيد ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.