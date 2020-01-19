إنطلق عدد من الباصات من ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في ​طرابلس​ باتجاة ​بيروت​ لتنفيذ وقفة احتجاجية امام ​مجلس النواب​ كرد على الطريقة التي تعاطت بها ​القوى الامنية​ امس مع ​المتظاهرين​ في ​وسط بيروت​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عدد من الباصات من ساحة عبد الحميد كرامي الى بيروت لتنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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