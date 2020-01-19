أفاد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "الفرنسيين أبلغوا أحد الرؤساء منذ ثلاثة أيام أن الدعم جاهز وينتظر الحكومة ولا مشكلة في الأسماء، شرط أن يكونوا إختصاصيين".
وشدد وهاب على أن "المطلوب من حزب الله حسم الأمر مع المتغنجين وإعلان الحكومة خلال الساعات المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الفرنسيون أكدوا جهوزية الدعم وعلى حزب الله حسم الأمر مع المتغنجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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