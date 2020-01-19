وهاب: الفرنسيون أكدوا جهوزية الدعم وعلى حزب الله حسم الأمر مع المتغنجين

أفاد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "الفرنسيين أبلغوا أحد الرؤساء منذ ثلاثة أيام أن الدعم جاهز وينتظر الحكومة ولا مشكلة في الأسماء، شرط أن يكونوا إختصاصيين".

وشدد وهاب على أن "المطلوب من ​حزب الله​ حسم الأمر مع المتغنجين وإعلان الحكومة خلال الساعات المقبلة".