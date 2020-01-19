حواط: المطلوب شرعية سياسية جديدة من خلال انتخابات نيابية مبكرة بالربيع المقبل

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الخراب أصبح على الباب. المطلوب شرعيّة سياسيّة جديدة من خلال ​انتخابات​ نيابية مبكرة الربيع المقبل، تضع الكرة في ملعب الناس الّذين عليهم حسن الاختيار وصناعة التغيير لبدء مسيرة الإنقاذ".

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