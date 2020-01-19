رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله على النائب نهاد المشنوق قائلا: "للمشنوق الموجوع على ما حصل في وسط بيروت تأكيد على أن سبب الأزمة الاقتصادية هو السياسة التدميرية التي إنتهجها فريقه عن سابق تصوّر وتصميم للاستيلاء على الوطن وتحويله شركة خاصة، مدمراً كل القطاعات الإنتاجية، ورابطاً الإستدانة بالتوطين".
واعتبر أن "نوح المشنوق الأكبر تمثّل بمطالبته بانتخابات رئاسية ونيابية مُبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب، وهذا مفهوم لأنه قد أبطل سطوة تياره على المقاعد المسيحية وفضح حجمه المنفوخ منذ ما قبل 2005"، لافتاً إلى أن "ما إنهاء تفجعه حول الدم والتهديد به والثلث المُعطل إلا معركة وهمية يريد منها تقديم كشف حساب لمُشغليه بينما الأفضل له أن يهتم ببيع نمر السيارات فهو الاختصاص الذي يفهم فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله رداً على المشنوق: ليهتم ببيع نمر السيارات فهو الاختصاص الذي يفهم فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.