عطالله رداً على المشنوق: ليهتم ببيع نمر السيارات فهو الاختصاص الذي يفهم فيه

رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطاالله​ على النائب ​نهاد المشنوق​ قائلا: "للمشنوق الموجوع على ما حصل في وسط بيروت تأكيد على أن سبب الأزمة الاقتصادية هو ال​سياسة​ التدميرية التي إنتهجها فريقه عن سابق تصوّر وتصميم للاستيلاء على الوطن وتحويله شركة خاصة، مدمراً كل القطاعات الإنتاجية، ورابطاً الإستدانة ب​التوطين​".

واعتبر أن "نوح المشنوق الأكبر تمثّل بمطالبته بانتخابات رئاسية ونيابية مُبكرة بعد تعديل ​قانون الانتخاب​، وهذا مفهوم لأنه قد أبطل سطوة تياره على المقاعد المسيحية وفضح حجمه المنفوخ منذ ما قبل 2005"، لافتاً إلى أن "ما إنهاء تفجعه حول الدم والتهديد به والثلث المُعطل إلا معركة وهمية يريد منها تقديم كشف حساب لمُشغليه بينما الأفضل له أن يهتم ببيع نمر السيارات فهو الاختصاص الذي يفهم فيه".