قوى الأمن: 142 جريحاً من عناصرنا يوم أمس منها 3 إصابات بليغة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "الحصيلة النهائية لأعمال الشغب والتعديات على عناصر قوى الأمن في المواجهات ليل أمس، بلغت 142 جريحاً من قوى الأمن الداخلي ضمنهم 7 ضباط، منها 3 إصابات بليغة (كسور في ​الجمجمة​)".

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