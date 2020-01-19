شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يعد استطلاع رأى لمدونة السلوك الإعلامي للطفل..اعرف بنودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استطلاع رأي حول تفاصيل ما تضمنته مدونة السلوك الإعلامي للطفل؛ وذلك للمشاركين في الورشة الخاصة بمدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر في مصر، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ويهدف استطلاع الرأي مشاركة كل الحضور فى كتابة الملاحظات الخاصة بكل مادة في مواد الكود المتعلقة بالطفل والأسرة، حيث ركزت المدونة على مبادئ عامة، وهي احترام حقوق الأطفال في المعاملة كأفراد كاملين يحق لهم التمتع بجميع الحقوق الإنسانية، وحماية الأطفال من المحتوى الضار، وسوء المعاملة، والتمييز، والقوالب النمطية، والوصم الاجتماعي، وتوفير محتوى يتمتع بالمصداقية ويمكن الوثوق به، يستند إلى الأمانة، ويعمل على توفير بيئة تمكينية لهم، والحرص على مبدأ المساواة الرامي للنوع الاجتماعي والقدرات، وقبول ثقافة احترام الآخر، التي تقوم على التنوع، وتقديم نماذج إيجابية في مجال الإرشاد الأسري وتوجيه الأطفال.

وتكونت مدونة السلوك الإعلامي للأطفال من 6 فصول، حيث تناول فصلها الأول قضية "الأطفال كمستهلكين نشطين وواعين للمحتوى الإعلامي"؛ والذي ناقشت حالات انتهاك المؤسسة الإعلامية لحقوق الطفل، والحد الأدنى للمعايير الواجب اتباعها في هذا الصدد، وجاء الفصل الثاني بعنوان "دور الإعلام في تصوير الأسر والتنشئة الإيجابية"؛ والذي تناول الحالات التي ترتكب فيها المؤسسة الإعلامية مخالفة خاصة بالمحتوى الإعلامي تجاه الأسرة وتنشئة الطفل.

جاء الفصل بعنوان "دور المؤسسات الإعلامية وواجباتها"؛ وتناول التشجيع على محتوى إعلامي آمن للأطفال، وإمكانية وصول الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى وسائل إعلام الأطفال، بالإضافة إلى تناول برامج الأطفال كبرامج أساسية، وأيضًا استخدام الأطفال في إنتاج الأفلام والدراما، والوسائط الإلكترونية الرقمية، أما الفصل الرابع الذى جاء بعنوان "المقابلات التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية والتقارير الإخبارية عن الطفل"؛ والذي ناقش تقديم التقارير حول الطفل، وتغطية الجرائم الجنسية والإجرامية المُتعلقة بالقُصّر، ومقابلة الأطفال.

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وناقش الفصل الخامس "الدعاية والرسائل التجارية"؛ والذي تناول الإعلانات والإشارات التجارية، ووضع المنتجات، والإعلان المستتر.، وناقش الفصل "تعزيز السياسات والمساءلة"؛ والذي تناول تعزيز إمكانات المدونة، وتنسيق الجهود الرامية لتنفيذها على المستويين المؤسسي والإداري، بالإضافة إلى الاتساق بين جميع سياسات التنظيم، وتحقيق التجانس بين الإجراءات المعززة لها والمؤسسات الإعلامية.

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل تشاورية لعرض بنود الكود الإعلامي المصري الخاص بالطفل والأسرة، اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع منظمة يونيسيف.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أصدر بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسر فى مصر، وأولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوى الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التى ينبغى استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين فى العملية الإعلامية فيما يخصهم، وتأتى الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حماية الطفل المصرى بصفة عامة وذوى القدرات الخاصة (أصحاب الهمم) بصفة خاصة.