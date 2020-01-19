قمة البطولة الاحترافية.. بركان يستقبل الرجاء في مباراة الحسابات الخاصة وصراع الصدارة

تتجه الأنظار ، مساء اليوم الأحد، إلى الملعب البلدي لمدينة بركان، الذي سيكون مسرحا لواحدة من قمم البطولة الاحترافية ، وذلك عندما يستضيف النهضة المحلي، متصدر البطولة، فريق الرجاء البيضاوي، في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق

الفريق البركاني، الذي مني هذا الأسبوع بأول هزيمة له هذا الموسم، بميدان يوسفية برشيد، وبحصة عريضة بلغت خمسة أهداف دون رد، يرغب في تدارك هذه العثرة وتحقيق فوز جديد يجعله يضرب عصفورين بحجر واحد، والمتمثلان في حسم قمة الرجاء ثم الابتعاد في صدارة الدوري.

مساعي الفريق البرتقالي لن تكون سهلة أمام فريق رجاوي يمر من أحسن الظروف ، بعد الرحلة القارية والافريقية الموفقة في الجزائر، ثم الرباعية المدوية في شباك اتحاد طنجة هذا الأسبوع.

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وسيستفيد الفريق الأخضر من عودة ثلاثة أسماء مهمة، يتعلق الأمر بسفيان رحيمي، عبد الجليل جبيرة، وسند الورفلي، بينما تبقى مشاركة عبد الرحيم الشاكر غير مؤكدة، بسبب الإصابة.

ويحتل النهضة البركانية المركز الأول برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الرجاء المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

جدير ذكره أن المباراة ستنطلق على الساعة السابعة مساء.