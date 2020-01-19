المغرب يغادر منافسات الأوسكار

فشل الفيلم المغربي “آدم”، في حجز مكانة في الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار، بعدما اختاره المغرب ليمثله في أهم مسابقة سينمائية في العالم.

وكان فيلم “آدم” للمخرجة مريم التوزاني، قد كسب صدى واسعا، بعد مشاركته في مهرجانات عالمية، منها مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته الأخيرة، علما أنه طرح في القاعات السينمائية، أخيرا.

وتجسد بطولة فيلم “آدم” كل من لبنى أزبال، ونسرين الراضي، وتتمحور قصته حول صداقة بينهما، على الرغم من ظروف كل واحدة منهما، إذ تحمل إحداهما جنينا في أحشائها، أما الأخرى فترغب في استعادة ثقتها في الحياة، والعيش كما تريد.

ومن جهة أخرى، تمكنت 3 أفلام عربية من الترشح لجائزة الأوسكار، وهي فيلمان سوريان بعنوان “الكهف”، و”من أجل سما”، والفيلم التونسي “إخوان”.

ويسيطر على ترشيحات الأوسكار في دورتها الـ92، فيلم الجوكر، الذي نال 11ترشيحا هي: أفضل فيلم، وأفضل ممثل رئيسي لواكين فينيكس، وأفضل إخراج، وأفضل ملابس، وأفضل ماكياج، وتصفيف شعر، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل سينماتوجرافي، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ميكساج، وأفضل مونتاج صوت.