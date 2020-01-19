حادث مفجع.. مصرع 4 أشخاص بعد دهس شاحنة 3 راجلين كانوا بجانب قنطرة ضواحي أزيلال – صور

لقي 4 أشخاص مصرعهم، منتصف ليلة أمس السبت، في حادث سير خطير، وصف بالمفجع ضواحي ارفالة إقليم أزيلال.

وأفادت مصادر محلية أن سائق شاحنة تسبب في دهس 3 ـشخاص، كانوا بجانب قنطرة، حيث انقلبت به الشاحنة إلى الأسفل، وأصيب خلالها بجروح خطيرة رفقة مرافقه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادثة تسببت في وفاة شخصين على الفور بمكان الحادث، فيما لقي شخصان آخران، بينهم السائق مصرعهم داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي ببني ملال.