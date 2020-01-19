واتساب يتوقف مجددا ويمنع المستخدمين من إرسال الصور والفيديو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مستخدمو "واتساب" حول العالم، اليوم الأحد، عن خلل تقني في التطبيق، بحيث لم يعد بمقدورهم إرسال صور وفيديوهات عبر التطبيق.

وبدأ الخلل في التطبيق لدى مستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة. بينما في البلاد، بدأ الخلل في التطبيق الساعة الواحدة بعد الظهر، ومن بعدها أفادت مصادر إعلامية محلية، أن الخلل قد أصلح.

وفوجئ مستخدمو "واتساب" في مصر، بفشل جميع محاولاتهم لإرسال الصور والرسائل الصوتية عبر التطبيق.

وقد يواجه الملايين من مستخدمي تطبيق "واتساب"، المملوك من قبل "فيسبوك"، احتمال توقف التطبيق عن العمل على أجهزتهم خلال بضعة أسابيع في حال لم تتراجع الشركة عن قرارها بعدم دعم التطبيق على بعض الهواتف.

ويتوقف التطبيق مع مطلع شباط/ فبراير 2020، عن العمل لدى الكثيرين، نظرا لأن الشركة ستبدأ بقطع خدماتها عن عدّة أجهزة وأنظمة تشغيل قديمة.