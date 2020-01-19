ميلان يبدي اهتمامه مجددا بضم نجم الإنتر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع أحد نجوم خصمه إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان استعاد نشاطه في مطاردة ماتيو بوليتانو، نجم إنتر، بعد فشل انتقال الأخير إلى روما في الميركاتو الجاري.

وكان ميلان أجرى مفاوضات مع مسؤولي إنتر مطلع الشهر الجاري بشأن بوليتانو، ولكن النيراتزوري فضل بيع اللاعب إلى روما خلال صفقة تبادلية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه رغم فشل الصفقة التبادلية عقب خضوع بوليتانو للكشف الطبي في روما، لكن نجم إنتر لا يزال يحلم بالانتقال إلى الذئاب، حيث إنه مشجع لفريق العاصمة منذ الصغر.

يذكر أن تقارير إيطالية قدرت صفقة بوليتانو بـ25 مليون يورو، مؤكدة أن إنتر يهدف لبيع اللاعب وسيرفض أي عرض بصيغة الإعارة.