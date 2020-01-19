أتلتيكو مدريد يصر على ضم كافاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني يصر على التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إدينسون كافاني، حيث قدم مؤخرا عرضا بقيمة 10 ملايين يورو للحصول على خدماته.

وأفاد تقرير صحفي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأحد، بأن اللاعب الأوروغواياني يريد الرحيل عن صفوف (بي إس جي) هذا الشتاء إلى الأتلتي، مشيرًا إلى النادي الإسباني يبدو أنه قدم عرضًا جديدًا لضمه.

وأبرزت الصحيفة في هذا الصدد غياب هداف الفريق التاريخي للنادي الفرنسي (198 هدفًا) الأربعاء الماضي، عن مواجهة موناكو في الدوري، وغيابه عن اللقاء المقرر اليوم ضمن منافسات كأس فرنسا.

Advertisements

وكان باريس سان جيرمان قد أغلق الباب أمام رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، خلال لقاء جمع بين وكيل كافاني (32 عامًا) والمدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو.

وتمثل السبب المعلن لهذا الرفض في أهمية كافاني لنادي العاصمة الفرنسية ليتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها، ولكن وراء هذا السبب تكمن صعوبة العثور على بديل مناسب لتعويض غياب كافاني.

ولكن (ليكيب) ترى أن هذا العرض الجديد من جانب أتلتيكو مدريد يمكن تفسيره بأن كافاني مازال لا يريد الاستمرار بصفوف سان جيرمان حتى انتهاء عقده مع النادي الفرنسي في حزيران/يونيو المقبل.