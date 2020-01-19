12 قتيلا و46 جريحا في حادث مروري في الجزائر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 46 آخرين بجروح، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم حافلتين لنقل الركاب، في منطقة أسطيل بولاية الوادي جنوب شرق الجزائر بحسب ما أفاد الدفاع المدني.

وقالت مديرية الدفاع المدني في ولاية الوادي إن الاصطدام وقع فجرا بين حافلتين تعملان على الخطوط الطويلة بين مدينتي ورقلة وجيجل، وأن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، وأضاف المصدر نفسه أن أعمار القتلى تتراوح بين 19 و73 عاما، وأن خمسة من بين الجرحى في حالة حرجة.

من موقع الحادث (تويتر)

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مدير الحماية بولاية الوادي، أحمد باوجي، أن سبب الحادث بحسب التحقيقات الأولية يعود للسرعة المفرطة، بانتظار نتائج تحقيق الدرك الوطني.

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وذكرت الإذاعة أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قدم تعازيه لأسر الضحايا. كما أمر رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، وزيري الصحة والداخلية، بالتوجه إلى مكان الحادث "لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه المأساة".

وبحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وهي هيئة حكومية، فإن 3275 شخصا قُتلوا وجُرح 31 ألفا وعشرة أشخاص في حوادث سير في الجزائر عام 2019، مقارنة مع عدد الحوادث في 2018، والتي بلغ عددها 22 ألفا و 507.