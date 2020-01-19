التجمع: ندعم يزبك وندعو للتصدي لمحاولة شطبها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد التجمّع الوطني الديمقراطي رفضه وإدانته لطلبات شطب ترشيح النائبة هبة يزبك، التي تقدم بها حزبا "الليكود" و"يسرائيل بيتينو".

وأعلن عن دعمه الكامل للنائبة يزبك ولمواقفها السياسية المبدئية المشرّفة، كما قال، مشدّدًا على أنها تمثل حزب التجمّع وبرنامجه وخطّه السياسي، ودعا إلى التصدي لمحاولات شطبها عبر تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية.

جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع، بعد أن قام "الليكود" و"يسرائيل بيتينو" بتقديم طلبين إلى لجنة الانتخابات المركزية لمنع النائبة يزبك من الترشّح بادعاء "دعم الإرهاب" لوقوفها ضد اغتيال سمير قنطار، ولقائها الشيخ رائد صلاح والمشاركة في احتفالات الإفراج عن أسرى من بينهم أمير مخول وراوي سلطاني، ودعم حقوق الأسرى.

وأشار البيان إلى أنّ "الادعاءات التي وردت في طلبات الشطب مرفوضة، جملة وتفصيلًا، حيث أن دعم قضايا الأسرى وحقوقهم، هو موقف مشروع وواجب وطني وهو في صلب الموقف السياسي للتجمع ولكل القوى الوطنية في الداخل."

وأكّد التجمع، في بيانه، على أنّ "دعم الإرهاب"، هي "تهمة مردودة على من يدعيها، والتجمّع يرى أن النضال الفلسطيني هو كفاح مشروع للتحرر الوطني يكفله القانون الدولي، ومحاولة دمغه بالإرهاب تهدف إلى سحب الشرعية عن حقوق الشعب الفلسطيني وليس فقط عن نضاله".

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ووصف البيان محاولة الشطب بأنها "خطوة عنصرية سافرة ضد الجماهير العربية وحقّها بالتمثيل السياسي والاختيار الحر لقياداتها. وهي اعتداء من فاشيين على من تدافع عن الحرية والديمقراطية والعدالة".

ودعا البيان إلى "إلغاء البند 7أ، الذي بموجبه يمكن منع حزب أو مرشّح من خوض الانتخابات، وإلى سحب صلاحية لجنة الانتخابات المركزية، المكوّنة من ممثلي أحزاب سياسية بالنظر في طلبات الشطب".

وتطرق البيان إلى أن "الشطب لا يمس النائبة يزبك وحدها، بل هو موجّه ضد حزب التجمّع الذي رشّحها وضد القائمة المشتركة، التي هي مرشّحة فيها، ولكن بالأساس محاولة لضرب شرعية المواطنين العرب وحقهم بالتمثيل السياسي الوطني الملتزم".

ودعا التجمّع في بيانه إلى "الردّ على طلبات الشطب بالمزيد من الدعم للقائمة المشتركة، التي يسعى نتنياهو إلى ضربها بدوافع عنصرية معادية لكل ما هو عربي وفلسطيني، ولأهداف انتهازية للفوز بشعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي من خلال تصعيد التحريض على العرب، إضافة إلى محاولة المس بشرعية المشتركة وبقوّتها ومحاصرة دورها في التأثير على مستقبل نتنياهو وحصانته".