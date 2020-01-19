هدم خيام العراقيب للمرة 173

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت قوات من الشرطة ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالاقتلاع والتهجير، وهدمت خيامها للمرة 173 على التوالي، اليوم الأحد.
وهذه هي المرة الثالثة التي تهدم فيها خيام أهالي العراقيب المتواضعة، والتي يعيدون نصبها كل مرة من بضع أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء العاصفة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت خيام العراقيب للمرة 172 يوم 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقال عدد من أهالي العراقيب، إن "قوات الظلم والخراب اقتحمت القرية وهدمتها للمرة 173 وشردت الأهالي في العراء وتركتهم دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس".
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