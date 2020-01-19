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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يوجه برفع الجاهزية القتالية بعد مجزرة مأرب والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
وجّه الجيش الوطني، الأحد، قادة الوحدات والمسؤولين في مختلف المواقع العسكرية إلى رفع الجهوزية ومستوى الاحتياطات والتدابير الأمنية، مشددا على أن المعركة مع مليشيا الانقلاب الحوثي والإرهاب لا تزال مفتوحة.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان، في بيان نعي لضحايا مجزرة مأرب، أن الهجوم الإرهابي الحوثي استهدف المصلين بـ"صاروخ باليستي".
وأكد البيان عن أن الضحايا هم من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية وعدد من الوحدات الأخرى، فضلا عن مدنيين بمحافظة مأرب.
ولفت البيان إلى أن "الشعب اليمني يُدرك أن هذه الأعمال الإجرامية للمليشيات الإيرانية باستهداف التجمعات ودور العبادة محاولة من المليشيات للثأر لمقتل الإيراني قاسم سليماني بقتلهم لأبناء اليمن، وهكذا هو تاريخهم الأسود والدموي الذي عُرفوا به منذ نشأتهم".
وارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مسجدا تابعا لأحد معسكرات الجيش اليمني، مساء السبت، إلى 75 قتيلا وعشرات الجرحى.
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