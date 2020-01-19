العراق.. قوات الأمن تلقي القبض على المسؤول الأمني لداعش في الفلوجة

الأحد 19 يناير 2020

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الأحد، من إلقاء القبض على المسؤول الأمني لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار، تسفر عن إلقاء القبض على عناصر وقيادات في تنظيم داعش.

واعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الجمعة، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتي تنظيم داعش في مدينة الموصل الذي ألقى القبض عليه مؤخرا.

وذكرت الشرطة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، السبت، أن قوة من شرطة محافظة كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من 5 أشخاص أثناء محاولتهم صنع قنابل "المولوتوف" لغرض استهداف القوات الأمنية وحرق المباني والممتلكات العامة والخاصة والمواطنين في وسط العراق.

وأشادت الشرطة بتعاون أهالي كربلاء في القبض على المجموعة التي وصفت بـ"المخربة"، مشيرة إلى إحالة المجموعة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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وشددت أهمية تعزيز الوجود الأمني في كربلاء، لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة عقب أعمال العنف التي شهدتها أثناء عملية القبض على المخربين وسط البلاد.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة تنديدا بالفساد وتدخلات إيران، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.

ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم رغم استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وتطالب المظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى، بإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء انتخابات مبكرة وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها؛ ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين وإصابة الآلاف.