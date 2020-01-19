موظفو نفط عدن يطالبون بفسخ عقد تأجير منشأة كالتكس

الأحد 19 يناير 2020

طالب موظفو شركة النفط في عدن في وقفة إحتجاجية نفذوها اليوم أمام المجمع القضائي بمديرية خورمكسر باستعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر وفسخ عقد تأجيرها.



وتزامنت الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة النفط بعدن مع انعقاد جلسة المحكمة للنظر في القضية المرفوعة من الشركة ضد التاجر المستأجر لمنشأة كالتكس لتموين البواخر.

وجاءت الوقفة استجابة لدعوة مجلس تنسيق اللجان النقابية في شركة النفط بعدن، حيث طالب الموظفون المحتجون باستعادة منشأة كالتكس نظرا لاخلال التاجر المستأجر ببنود عقد الإيجار وممارسته أنشطة مخالفة للعقد المبرم مع الشركة.

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ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تؤكد حق الشركة باستعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر وتطالب المحكمة بإصدار حكم قضائي بفسخ عقد تأجير المنشأة.

وداخل قاعة المحكمة قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع القادم مما أثار استياء موظفي شركة النفط والذين طالبوا بسرعة إصدار الحكم دون مماطلة.

وأكد موظفو شركة النفط بعدن استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى تحقيق مطلبهم المتمثل باستعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر.