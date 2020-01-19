شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيراني عن تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تراجعت إيران، عن إعلانها السابق باستعدادها إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى الخارج، ويأتي ذلك بعد ساعات عن قرارها الأول بإرساله إلى الخارج.
وبحسب “العربية نت”، فإن مدير التحقيق في الحوادث الجوية بإيران، قال اليوم الأحد، إن” الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لا يزال في البلاد”، مضيفاً “لا ننوي حالياً إرساله لأحد”.
ونقلاً عن قناة “العالم” الإيرانية على تطبيق “تليقرام”، قال مدير التحقيق: “سنقرر ما إذا كنا سنرسل الصندوق الأسود إلى أوكرانيا أو فرنسا بعد فتحه في طهران”.
يذكر أن وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، قالت يوم أمس السبت، إن إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة، التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ هذا الشهر في 8 يناير الحالي، إلى أوكرانيا.
وأضافت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية أن السلطات الإيرانية مستعدة كذلك لأن يفحص خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة بيانات هذين الصندوقين.
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