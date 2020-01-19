شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : مؤتمر برلين خطوة مهمة لإنهاء الصراع الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أهمية مؤتمر برلين الذي تستضيفه الحكومة الألمانية اليوم.

وقال في بيان: " يُعد مؤتمر برلين خطوة مهمة نحو ضمان وقف إطلاق النار والتوصل الى حل سياسي للصراع في ليبيا ".

وأبدى المسؤول البريطاني اهتمام بلاده والتزامها بالعمل على توحيد المجتمع الدولي دعمًا لجهود الأمم المتحدة الرامية الى التوصل الى سلام دائم في ليبيا.