شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة هونج كونج تفرق المحتجين بالغاز المسيل والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الشرطة في هونج كونج اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا في متنزه بوسط المدينة للدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية والتنديد بالشيوعية فيما أوقف أفراد الشرطة أشخاصا في شوارع قريبة ومحطات مترو وفتشوهم.

وانتشر أفراد الشرطة بكثافة قبل بدء المظاهرة وتدخلوا سريعا عندما تحولت إلى مسيرة عفوية. وشوهد عدد من أفراد وحدات شرطة مكافحة الشغب وهم يطاردون متظاهرين ويلقون القبض على البعض.