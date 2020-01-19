القبض على متهم بسرقة 49 مليون دينار و33 ألف دولار من داخل عجلة ببغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الأحد، إلقاء القبض على القبض على متهم بسرقة 49 مليون دينار و33 ألف دولار من عجلة في بغداد.
وقالت المديرية، إن "مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام ألقت القبض على متهم لقيامه بكسر زجاج عجلة وسرقة مبلغ من المال قدره 49 مليون دينار عراقي و33 ألف دولار أميركي) من داخلها".
وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تم "عرض أوراقه التحقيقية على القاضي المختص وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٤٦ ق.ع)".
وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تم "عرض أوراقه التحقيقية على القاضي المختص وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٤٦ ق.ع)".
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