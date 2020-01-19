تحويل جلسة البرلمان الى تداولية

قررت رئاسة مجلس النواب، تحويل جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم الاحد، الى تداولية لعدم اكتمال النصاب.
وقال مصدر نيابي، لـ الخليج 365، إن رئاسة مجلس النواب قررت تحويل جلسة، اليوم، الى تداولية، عازية القرار الى عدم اكتمال النصاب.
وأوضح المصدر، أن الجلسة ستكون للمناقشة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب، مبينا أن عدد الحضور لم يتجاوز ٧٤ نائبا.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسة اعتيادية لمناقشة عدد من القرارات والتصويت على عدد اخر وفق جدول اعمال اعلن في وقت سابق.
وأوضح المصدر، أن الجلسة ستكون للمناقشة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب، مبينا أن عدد الحضور لم يتجاوز ٧٤ نائبا.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسة اعتيادية لمناقشة عدد من القرارات والتصويت على عدد اخر وفق جدول اعمال اعلن في وقت سابق.
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