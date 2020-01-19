خلل في واتساب يمنع إرسال الصور ومقاطع الصوت والفيديو

أفاد مركز الإعلام الرقمي، الأحد، بوجود مشكلات في تطبيق واتساب تمنع إرسال الصور ومقاطع الصوت والفيديو. وقال المركز في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستخدمي الواتساب في العالم يواجهون مشكلات تتعلق بإرسال مقاطع الصوت والفيديو والصور".

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