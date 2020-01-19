2020-01-19 | 12:30
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وأضاف: "كان من المنتظر أن يوقع اللاعب المالي، الحسن ديالو، بالفريق، ولكن بعد خضوعه للفحص الطبي تبين وجود إصابة بحاجة من (٢) الى (٣) أشهر علاجاً وتأهيلاً".
وبين: "قدمنا تقريراً مفصلاً إلى الجهاز الفني للفريق عن حالة ديالو، حيث قرر اليتيش عدم التوقيع والاعتماد حالياً فقط على اللاعبين المحلين".
وأوضح: "صدمنا حقيقة بتنصل عدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين تم التوصل معهم إلى مراحل متقدمة من الاتفاق خلال الفترة الماضية، بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني في العراق إضافة إلى عدم وضوح الصورة حول آلية الدوري العراقي".
واختتم حديثه قائلاً: "ثقتنا كبيرة بلاعبينا في تقديم مستوى فني يليق بسمعة وتأريخ الكرة العراقية بصورة عامة ونادي الشرطة على وجه الخصوص عندما نواجه الشباب السعودي للخروج بنتيجة ايجابية في مباراة يعتبرها اللاعبون مواجهة رد الاعتبار".
كانت هذه تفاصيل خبر فشل في الفحص الطبي.. الشرطة يصرف النظر عن التعاقد مع ديالو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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