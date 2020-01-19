سوق العراق: تداول 5.5 مليار سهم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دينار خلال اسبوع

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، تداول أكثر من 5.5 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 6 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن "موشر الأسعار المتداولة أغلق على ISX60 على 486.61 نقطة مسجلا انخفاضاً بنسبة 2.4% عن إغلاقه في الأسبوع الماضي"، موضحاً أن "عدد الشركات المرتفعة بلغت 6 والشركات المستقرة 17 شركة، في حين بلغ عدد الشركات المنخفضة 21 شركة".
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية استخدم أنظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس, ومدرج فيه 102 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.
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