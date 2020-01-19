وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاحد، الى دولة الكويت على رأس وفد رسمي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا" إن وزير الدفاع بجمهورية العراق الشقيقة نجاح حسن الشمري والوفد المرافق له وصل البلاد، اليوم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .
ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الكويتية القول، إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى البلاد محمد رضا الحسيني كانا في استقبال وزير الدفاع العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يصل الى الكويت في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.