مؤتمر ليبيا وإنقاذ الليرة السورية.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز: بومبيو يدعو العالم إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، و"الشعب الجمهوري": نستعد لحكم تركيا بعد إزاحة أردوغان، ومصر عن مؤتمر برلين حول ليبيا: لن نعترف بأي مليشيات، ومحامو ترامب يدفعون بعدم دستورية إجراءات عزله، ومقتل 60 مجندا يمنيا بهجوم صاروخي حوثي، وانطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا الأحد وسط مساعٍ دولية لحل الأزمة.

أما في الاقتصاد فتطالعون: للحد من انهيار عملتها.. سوريا تشدد عقوبة التعامل بغير الليرة، والصين صدقت على مشروعات استثمارية بـ195 مليار دولار، والمركزي السوداني يؤكد توافر السيولة بالبنوك دون قيود، وانخفاض بيتكوين وارتفاع "ريبل" أمام الدولار.

وإلى المنوعات تطالعون: حرمان هاري وميجان من لقب "السمو الملكي".

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ومن الفن: "إمينيم" يفتح النار على الأسلحة في ألبوم مفاجئ.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2020.

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