إلهان عمر.. ذراع محور الشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاؤل وأمل لم يستمرا طويلا بفوز إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ودخولها مجلس النواب الأمريكي، حيث كشفت شهادات مسؤولين أمريكيين أنها ذراع تحركها قطر وتركيا لخدمتهما في الولايات المتحدة، ولدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

الوقائع أكدت أن النائبة الصومالية الأصل إلهان عمر صناعة إخوانية زرعت أو جندت من أجل تشكيل جماعة ضغط سياسي موازية لحساب محور الشر، والتأثير السلبي على مسيرة النهضة العربية في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

فمن الدفاع عن حركة حماس المصنفة منظمة إرهابية وفقاً للقانون الأمريكي الذي أوصلها للكونجرس إلى دفاعها عن مليشيات الحرس الثوري، وانتقادها عملية أمريكية استهدفت قادة الإرهاب في العراق وأدت لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ولقاءاتها المتكررة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتكشف ملامح مخطط إلهان عمر.

تقارير متواترة كشفت الصفقة المبرمة بين النائبة الديمقراطية وحاضنة الإخوان تركيا وقطر المعروفة بـ "الجمعية الأمريكية المسلمة" ، تحصل بمقتضاها إلهان على تمويلات ضخمة مقابل تقديم خدمات لهما من خلال سياسيين أمريكيين، لتلميع صورة أنقرة والدوحة عالمياً.

حيل قطر وتركيا لكسب دعم دولي في مواجهة انكشاف مخططاتهما لدعم الإرهاب، والتآمر ضد دول المنطقة العربية، لا تنتهي، ولكنها تصطدم عادة بصخرة الفشل.