"الخليج": المهمة الأساسية من مؤتمر برلين هي كيفية استرداد الملف الليبي من يد تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

برلين طرابلس - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الأنظار تتوجه اليوم إلى برلين حيث ينعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا، بمشاركة طرفي الأزمة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس المدعومة من تركيا والميليشيات المسلحة، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صاحبة الدعوة، ومن الدول العربية مصر والإمارات والجزائر.



وأكدت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر لا بد أن تعطيه دفعاً وزخماً نظراً لدورها وقوة تأثيرها وعزمها على المساهمة الإيجابية في أن يحقق المؤتمر أهدافه، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أمس في أعقاب لقائه مع المستشارة الألمانية، دعمه لجهود إرساء السلام في ليبيا وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن يحقق "مؤتمر برلين" تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

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وذكرت أن المستشارة الألمانية بذلت جهوداً كبيرة منذ شهر سبتمبر الماضي لإنجاح المؤتمر، وجمع أكبر عدد من الدول والمنظمات المعنية بالأزمة، في محاولة منها لتحقيق اختراق فعلي في الحائط المسدود، على أمل أن تنجح في ما فشل فيه غيرها، لأسباب عدة، منها أنها تريد أن تنهي حياتها السياسية بإنجاز يمكن أن تحققه، كما أن ألمانيا تقف على مسافة واحدة من المتصارعين المحليين والدوليين، عدا عن أنها ترى نفسها المعنية أكثر من غيرها بالحل باعتبارها المقصد الأساسي للاجئين الذين يركبون البحر باتجاه "الفردوس الأوروبي"، حيث تعتبر ليبيا المنطلق الأساسي لهؤلاء اللاجئين، بكل ما يمكن أن يمثلوه من تحديات أمنية.

وأشارت إلى أن الخبير الألماني كارستن فيلد، يرجع قدرة ألمانيا على لعب دور إيجابي وفعال في حل الأزمة الليبية إلى "عدم وجود تاريخ استعماري لها في المنطقة العربية، وإلى مصداقيتها، وسمعتها الحسنة، وحيادها" إضافة إلى ذلك، فإن ألمانيا لم تدخل صراعاً على ثروات ليبيا النفطية كغيرها من الدول الأوروبية وتركيا، وتقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع، الداخلية والإقليمية والدولية، ما يعطيها ميزة لعب دور حيادي ونزيه، ثم إن لدى ألمانيا قدرة مالية على تمويل العملية السياسية في حال نجاحها، وربما قوات حفظ سلام للإشراف على وقف إطلاق النار في حال تم التوصل إليه، إذ إن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لم يستبعد إرسال وحدات عسكرية أوروبية إلى هناك فقد قال لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "إذا حدث وقف لإطلاق النار في ليبيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً للمساعدة على تطبيق ومراقبة وقف النار، وربما أيضاً بجنود".

ورأت الخليج في ختام افتتاحيتها أن مهمة المؤتمر ليست سهلة، أمام اختلاف وتعارض أجندات المشاركين فيه، لكن المهمة الأساسية هي كيفية استرداد الملف الليبي من يد تركيا التي تسعى لاختطافه وتحويله إلى ملف خاص يخدم أهداف رئيسها، والمباشرة في تنفيذ وقف جدي لإطلاق النار، تمهيداً لبدء العمل على تحقيق الحل السياسي، من خلال مرحلة مؤقتة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وصولاً إلى انتخابات جديدة